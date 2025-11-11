DIF Saltillo entrega ‘Apoyos de Corazón’ a familias vulnerables

El DIF Saltillo reiteró que continuará desarrollando programas de beneficio social y acercándolos a diferentes sectores de la población.

En conjunto con la Coordinación de Fortalecimiento, el DIF Saltillo llevó a cabo la entrega de “Apoyos de Corazón”, programa dirigido a respaldar a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Durante la jornada se otorgaron diversos apoyos con el propósito de fortalecer la calidad de vida de las y los beneficiarios, así como brindar herramientas que contribuyan a su bienestar. De acuerdo con personal del organismo, los apoyos incluyen insumos básicos que se entregan en diferentes colonias de la ciudad.

Autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los trabajos permanentes destinados a atender a la población que requiere acompañamiento para mejorar su entorno familiar y social. Asimismo, destacaron que la coordinación entre áreas municipales permite ampliar el alcance de los programas.

Algunas de las personas beneficiadas compartieron su experiencia al recibir los apoyos.

“Nos avisaron que habría entrega y vine porque en mi casa lo necesitamos. Estos apoyos sirven mucho mientras encontramos trabajo”, comentó una de las asistentes.

Otra beneficiaria explicó que la entrega facilita la organización económica del hogar.

“Ahorita cualquier ayuda cuenta. Con esto podemos sacar los gastos de la semana”, señaló.

Integrantes del equipo de Fortalecimiento indicaron que se mantiene comunicación constante con colonias del municipio para identificar casos donde sea necesaria la intervención del DIF Saltillo.

“Trabajamos en campo para saber quiénes requieren apoyo. Así podemos canalizar mejor las entregas”, mencionó una colaboradora.

El DIF Saltillo reiteró que continuará desarrollando programas de beneficio social y acercándolos a diferentes sectores de la población.