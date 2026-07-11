DIF Saltillo entrega 120 aparatos auditivos a la población

Resaltó que el trabajo coordinado con el Gobierno de Coahuila, el DIF Estatal e Inspira Coahuila ha permitido ampliar el alcance de este tipo de apoyos

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El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, junto con la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, encabezó la primera entrega de aparatos auditivos de 2026, mediante la cual 120 personas fueron beneficiadas con apoyos que les permitirán mejorar su capacidad de comunicación y desenvolvimiento diario.

La iniciativa forma parte de los programas sociales impulsados por el organismo asistencial para atender a personas con problemas de audición.

Apoyos permiten reducir el costo de los dispositivos

Durante el evento, el edil destacó que cada dispositivo tiene un valor aproximado de 11 mil pesos en el mercado; sin embargo, gracias al subsidio otorgado por el DIF Saltillo, los beneficiarios únicamente realizan una cuota de recuperación de 500 pesos por aparato.

Además, resaltó que el trabajo coordinado con el Gobierno de Coahuila, el DIF Estatal e Inspira Coahuila ha permitido ampliar el alcance de este tipo de apoyos en favor de la población.

Programa suma 487 aparatos auditivos entregados

Por su parte, Luly López Naranjo informó que durante 2025 se entregaron 367 aparatos auditivos, por lo que con esta primera jornada del año la administración municipal suma ya 487 dispositivos otorgados.

En representación de las personas beneficiadas, Teresita del Niño Jesús Rodríguez Díaz agradeció el respaldo recibido y afirmó que este apoyo representa un cambio significativo, ya que les permite recuperar la comunicación con sus familias y mejorar su calidad de vida.