Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Coahuila

DIF Saltillo comparte plática “Crianza Con-Siente” con padres

Por: Tyler Collazo

29 Septiembre 2025, 16:45

Compartir

Autoridades del organismo señalaron que estas actividades forman parte de las acciones de orientación y apoyo que se ofrecen de manera permanente a la comunidad

DIF Saltillo comparte plática “Crianza Con-Siente” con padres

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Saltillo llevó a cabo la plática titulada “Crianza Con-Siente”, dirigida a padres de familia y docentes.

Durante el encuentro se reflexionó sobre la importancia de educar con amor, empatía y respeto, con el propósito de fortalecer los vínculos familiares y brindar herramientas para la formación integral de niñas, niños y adolescentes.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 4.28.10 PM.jpeg

Autoridades del organismo señalaron que estas actividades forman parte de las acciones de orientación y apoyo que se ofrecen de manera permanente a la comunidad saltillense.

Asistentes destacaron el valor de este tipo de espacios. “Muchas veces como papás no tenemos un manual y cometemos errores sin darnos cuenta. Esta plática me ayudó a ver la importancia de escuchar más a mis hijos y ser paciente con ellos”, expresó la señora Laura Ramírez, madre de dos pequeños.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 4.28.10 PM (1).jpeg

Por su parte, el profesor Miguel Hernández, quien acudió en representación de un plantel de educación primaria, comentó: “Es fundamental que también los maestros recibamos este tipo de herramientas porque trabajamos directamente con los niños y podemos contribuir a su desarrollo emocional”.

El DIF Saltillo informó que continuará llevando este tipo de charlas a colonias y escuelas del municipio, con el fin de promover una cultura de crianza positiva y de respeto a los derechos de la niñez.

Comentarios