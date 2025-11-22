DIF Saltillo busca visibilizar adopciones de mayores de 6 años

El director general del DIF en Saltillo, Roberto Cárdenas mencionó que buscan promover las adopciones de niños que tienen años esperando una familia definitiva

El director general del DIF en Saltillo, Roberto Cárdenas, aclaró este viernes los rumores generados en redes sociales luego de una publicación realizada por la Procuraduría para Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia (PRONNIF), en la que se invitaba a la ciudadanía a informarse sobre los procesos de adopción.

Según explicó el funcionario, algunas personas interpretaron la publicación como una supuesta “subasta de niños” debido a que se mostraron imágenes de menores susceptibles de adopción.

Sin embargo, Cárdenas enfatizó que “de ninguna manera se trató de eso”, y que el objetivo real era visibilizar a niñas y niños mayores de seis años, quienes enfrentan mayores dificultades para integrarse a un hogar definitivo.

“Lo que buscamos es que todos los niños puedan encontrar una familia digna, especialmente aquellos que por su edad tardan más en ser adoptados”, señaló el director del DIF.

Añadió que la intención es sensibilizar a la comunidad sobre la realidad de estos menores y promover que más familias consideren adoptarlos. Además, algunos ciudadanos compartieron sus impresiones sobre la publicación.

María Torres, quien recientemente inició el proceso de adopción, comentó que al principio también tuvo dudas sobre el contenido. “Vi la publicación y me sorprendió, pero después entendí que solo intentaban mostrar que hay niños más grandes que también necesitan un hogar. Creo que es importante que se hable de ellos”, afirmó.

Por su parte, José Luis Martínez, padre adoptivo desde hace tres años, señaló que adoptar a un menor mayor de seis años es una experiencia que cambia vidas.

“Nosotros adoptamos a una niña de siete años. Al principio fue un reto, pero ahora no imagino mi vida sin ella. Ojalá más familias se animen”, expresó.

Cárdenas reiteró que el proceso de adopción sigue siendo formal, profesional y supervisado por las autoridades, e invitó a las familias interesadas a acercarse al DIF Saltillo y a la PRONNIF para recibir información adecuada.

El organismo municipal insistió en que su prioridad es garantizar el interés superior de la niñez y asegurar que cada menor pueda acceder a un entorno seguro, estable y amoroso.