DIF refuerza bienestar animal con 299 servicios preventivos

El DIF Ramos Arizpe realizó 299 servicios veterinarios preventivos durante julio para promover la salud animal y prevenir enfermedades

Las campañas de esterilización, vacunación y desparasitación impulsadas por el DIF Ramos Arizpe permitieron brindar 299 servicios veterinarios preventivos durante julio, como parte de las acciones para fortalecer el bienestar animal y prevenir enfermedades de impacto en la salud pública.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, informó que en las jornadas más recientes se realizaron 60 esterilizaciones, 147 vacunaciones y 92 desparasitaciones, beneficiando a decenas de familias que acudieron con sus perros y gatos para recibir atención preventiva.

Las acciones se desarrollan de manera permanente en coordinación con la Secretaría de Salud de Coahuila, con el propósito de fomentar la tenencia responsable de mascotas y reducir riesgos sanitarios asociados a enfermedades transmisibles.

DIF Ramos Arizpe fortalece el bienestar animal con jornadas preventivas

Como parte de esta estrategia, recientemente también se llevó a cabo una brigada en la colonia Manantiales del Valle, donde personal del Departamento Mi Mascota, el DIF Municipal, la Dirección de Ecología, Servicios Primarios y la Jurisdicción Sanitaria realizaron desparasitaciones, fumigación y labores de descacharrización para disminuir la presencia de garrapatas en la zona.