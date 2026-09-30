DIF Ramos Arizpe ofrece rehabilitación física a adultos mayores

El organismo municipal brinda rehabilitación física, atención psicológica, sillas de ruedas y un servicio de traslado a quienes requieren este servicio

Los adultos mayores de Ramos Arizpe que enfrentan dificultades de movilidad cuentan con servicios de rehabilitación física, entrega de aparatos ortopédicos y apoyo para trasladarse a consultas médicas, mediante los programas de atención del DIF Municipal.

Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del organismo, informó que los servicios buscan ayudar a las personas mayores a conservar su autonomía y atender necesidades que pueden dificultar sus actividades cotidianas.

En el área de rehabilitación se realizan ejercicios para fortalecer las capacidades físicas, además de actividades orientadas a estimular procesos cognitivos que pueden verse afectados con el paso de los años.

El organismo también proporciona sillas de ruedas y otros equipos de apoyo a personas con limitaciones de movilidad. A estas acciones se suma un servicio de traslado dirigido a personas con discapacidad, del que también pueden beneficiarse adultos mayores para acudir a consultas y recibir atención.

“Cada persona tiene necesidades diferentes y por eso buscamos apoyarlos desde distintos frentes, desde su salud y movilidad hasta la convivencia y el bienestar emocional”, señaló Escalante Contreras.

La atención incluye orientación médica, seguimiento de casos y canalización con especialistas cuando se requiere, así como apoyo psicológico para atender necesidades relacionadas con el bienestar emocional.

Además, el DIF mantiene la entrega de despensas y visitas de seguimiento, junto con actividades recreativas como rondalla y lotería, destinadas a promover la convivencia entre las personas mayores.

De acuerdo con el organismo municipal, estos servicios se brindan conforme a las necesidades de cada beneficiario, con el propósito de que las dificultades físicas, emocionales o de movilidad no representen un obstáculo para recibir atención y mantener sus actividades cotidianas.