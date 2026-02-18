DIF Ramos Arizpe aplica 700 dosis contra sarampión e influenza

La vacunación se realiza de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas, y está dirigida a personas a partir de los seis meses de edad hasta antes de los 50 años

El Sistema DIF Municipal de Ramos Arizpe inició una jornada de vacunación con la aplicación de 700 dosis contra el sarampión e influenza, informó su presidenta honoraria, Teresita Escalante, quien destacó que la campaña está abierta a la población en general de manera gratuita.

La vacunación se realiza en las instalaciones del DIF en un horario de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y está dirigida a personas a partir de los seis meses de edad y hasta antes de los 50 años.

Escalante explicó que en el caso de los bebés, pueden recibir la llamada “dosis cero” contra el sarampión a partir de los seis meses si se encuentran en una zona de riesgo o tienen alta exposición, mientras que la primera dosis formal del esquema regular se aplica al año de edad y el refuerzo posterior conforme al calendario de vacunación.

Asimismo, hizo un llamado a madres y padres de familia a revisar la Cartilla Nacional de Salud de sus hijas e hijos para verificar que cuenten con el esquema completo y, en caso de faltar alguna dosis, acudir al DIF para recibir el refuerzo correspondiente.

La presidenta del organismo señaló que, en coordinación con la Secretaría de Salud estatal, se garantizará el abasto continuo de vacunas, por lo que, en caso de agotarse las dosis disponibles, se solicitarán más para mantener activa la campaña.

Finalmente, reiteró que la aplicación es totalmente gratuita y forma parte de las acciones preventivas para reforzar la protección de la población ante enfermedades como el sarampión y la influenza.