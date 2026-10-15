DIF Parras abre registro para mastografías gratis a mayores de 40

El DIF de Parras abrió el registro para mastografías gratuitas a mujeres mayores de 40 años, para promover la detección temprana del cáncer de mama.

Con el propósito de promover la prevención y facilitar la detección temprana del cáncer de mama, el DIF Municipal de Parras abrió el registro para una nueva jornada de mastografías gratuitas dirigida a mujeres mayores de 40 años.

Palhoma Riojas Ramos, presidenta honoraria del organismo, informó que esta iniciativa continuará luego de los resultados obtenidos en la primera brigada, en la que se brindó atención a 110 mujeres del municipio.

La convocatoria busca que más parrenses tengan acceso a este estudio médico sin costo, como parte de las acciones orientadas al cuidado de la salud femenina y la detección oportuna de posibles alteraciones mamarias.

Las mujeres interesadas en participar deberán acudir directamente a las instalaciones del DIF Municipal para realizar su registro. La atención se ofrece de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Con la apertura de este nuevo periodo de inscripción, el organismo municipal da continuidad a las acciones de prevención y busca ampliar el acceso a estudios que contribuyen al diagnóstico oportuno y al cuidado de la salud de las mujeres en Parras de la Fuente.