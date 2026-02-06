DIF Coahuila presenta Segundo Informe con 2 millones de apoyos

Al evento asistieron autoridades estatales y municipales, encabezadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como representantes de organismos civiles

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, presentó este jueves el Segundo Informe de Resultados de la institución, en el Museo del Desierto, donde destacó que durante los últimos dos años se consolidó una atención transversal y coordinada que permitió ampliar el alcance de los programas sociales en beneficio de miles de familias coahuilenses.

Al evento asistieron autoridades estatales y municipales, encabezadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como representantes de organismos civiles, sector empresarial y voluntariado, quienes atestiguaron el balance de acciones implementadas en 11 áreas estratégicas del DIF estatal.

Durante el informe, Salinas Valdés subrayó que el trabajo conjunto con dependencias estatales, DIF municipales, sociedad civil y sector privado permitió fortalecer la atención a grupos vulnerables, particularmente adultos mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes y mujeres.

En materia de atención al adulto mayor, el DIF Coahuila brindó apoyo integral a más de 2,800 empacadores voluntarios y a 2 mil 700 personas en situación de vulnerabilidad.

Además, en los Centros Integrales de Salud para Personas Adultas Mayores (CISPAM) se realizaron más de 87,000 acciones de atención para 440 personas, y se otorgaron cerca de dos millones de raciones alimenticias en 84 comedores y centros de día, los cuales fueron remodelados y equipados.

Respecto a rehabilitación y discapacidad, se reportaron más de 2,000 consultas médicas y 126,000 sesiones de terapia en Unidades Básicas de Rehabilitación; mientras que a través de UNEDIF se ofrecieron 320 mil servicios de transporte a más de 2,600 personas.

En el CREE y los cuatro Centros de Rehabilitación Integral se realizaron 17,000 consultas y 573,000 terapias, además de fortalecer el equipamiento médico con donaciones de empresas y organizaciones civiles.

En el Centro de Investigación y Atención al Autismo de Torreón, se efectuaron 380 consultas, 680 atenciones paramédicas y 43,000 sesiones terapéuticas, reforzadas con la instalación de un aula sensorial.

En el ámbito de salud, el DIF Coahuila informó la realización de 10 cirugías de cardiopatías congénitas, 114 cirugías de labio y paladar hendido, así como acciones preventivas contra el cáncer, que incluyeron 463 exploraciones, 771 estudios ginecológicos, 577 tamizajes prostáticos y el otorgamiento de 300 apoyos complementarios a pacientes con diagnóstico positivo.

De manera coordinada con Mejora Coahuila, la Secretaría de Salud y el Patronato de Beneficencia Pública, se entregaron más de 15 mil apoyos funcionales y médicos, entre ellos prótesis, lentes, auxiliares auditivos, cirugías de cataratas y servicios funerarios a bajo costo para familias en situación vulnerable.

En atención a niñas, niños y adolescentes, se reportó que el programa Jóvenes Echados Pa’Delante benefició a cerca de 55 mil personas; mientras que estrategias como Mamá por Ti, ADETI y Creciendo a Pasos de Gigante brindaron acompañamiento, prevención y apoyo educativo. Asimismo, se entregaron 900 apoyos económicos escolares y 2 mil 520 lentes a estudiantes de educación básica.

Durante el informe, la presidenta del DIF Coahuila destacó que las acciones desarrolladas priorizaron la prevención, el seguimiento y la cercanía con la población, como ejes para atender las necesidades sociales de manera integral.