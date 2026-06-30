DIF Coahuila llama a denunciar abandono de adultos mayores

Liliana Salinas Valdés, explicó que cuando se confirma que un adulto mayor no recibe los cuidados adecuados, las autoridades pueden intervenir para protegerlo

El caso de don Pedro, el adulto mayor rescatado la semana pasada de una vivienda en condiciones de hacinamiento y presunta violencia familiar en Saltillo, llevó al DIF Coahuila a reiterar el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación de abandono u omisión de cuidados hacia personas de la tercera edad, aun cuando sean vecinos o terceros quienes detecten el problema.

DIF Coahuila llama a denunciar casos de abandono y omisión de cuidados

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, explicó que cuando se confirma que un adulto mayor no recibe los cuidados adecuados, las autoridades pueden intervenir para protegerlo, buscar una nueva red de apoyo familiar o, de ser necesario, canalizarlo a un espacio donde reciba atención especializada.

“Cuando no es así, sucede como con nuestros niños y nuestras niñas: hay que retirar, hay que resguardar y ver si hay alguna otra red de apoyo que pueda sustituir”, señaló.

Indicó que este tipo de reportes generalmente son presentados por vecinos o personas cercanas, ya que en muchos casos los propios adultos mayores no denuncian las condiciones en las que viven.

Por ello, exhortó a la población a informar cualquier situación de riesgo a través de la Fiscalía Especializada, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), el DIF Coahuila o los sistemas DIF municipales, para que las autoridades puedan intervenir oportunamente.

Buscan fortalecer redes de apoyo y prevenir el aislamiento

La presidenta del organismo comentó que durante la actual administración se han atendido aproximadamente tres casos relacionados con omisión de cuidados hacia adultos mayores, una cifra menor en comparación con los reportes que involucran a menores de edad.

Subrayó que uno de los principales retos consiste en fortalecer las redes de apoyo para las personas responsables del cuidado de adultos mayores o personas con discapacidad, ya que esta labor implica una carga física y emocional que muchas veces rebasa a un solo cuidador.

Añadió que el DIF Coahuila desarrolla diversas acciones para promover el bienestar de este sector de la población, entre ellas la operación de 86 comedores para adultos mayores en todo el estado, donde además de proporcionar alimentos se fomenta la convivencia, la actividad física, la participación cultural y el envejecimiento activo.

Salinas Valdés destacó que estos espacios permiten mantener integradas a las personas mayores a la vida comunitaria y prevenir situaciones de aislamiento o abandono, al considerar que aún tienen mucho que aportar a la sociedad.