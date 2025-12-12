DIF Coahuila lanza modelo integral en nuevo centro de adicciones

El nuevo centro será sede de la Subdirección de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, y funcionará como un punto de atención

Coahuila se prepara para poner en marcha su primer espacio estatal de atención profesional para personas en proceso de rehabilitación por consumo de sustancias, proyecto que formará parte del programa “Vive Libre Sin Drogas” y que operará bajo un modelo transversal entre dependencias, informó la presidenta del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés.

El nuevo centro, ubicado en las antiguas instalaciones del Hospital del Niño en Saltillo, será sede de la Subdirección de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, y funcionará como un punto de atención, acompañamiento, seguimiento y esparcimiento para personas que buscan sostener su recuperación.

La presidenta del DIF explicó que el proyecto articula a más de 110 psicólogos y un número equivalente de trabajadores sociales del organismo, además de personal de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad a través de Prevención, la Fiscalía Especializada y los DIF municipales.



El nuevo centro ofrecerá espacios culturales, deportivos y terapéuticos que funcionen como refugio y soporte diario para quienes regresan a su vida familiar o comunitaria, por lo que además de este espacio, se planean abrir instalaciones similares en Torreón directamente operadas por DIF Coahuila y posteriormente en otros municipios.