DIF Coahuila ampliará programa Impulsores de Paz

La presidenta del DIF informó que más de 11 mil estudiantes y cerca de 2 mil docentes han recibido capacitación en resolución pacífica de conflictos

Con el objetivo de prevenir la violencia y promover la resolución pacífica de conflictos, el DIF Coahuila ampliará la cobertura del programa “Impulsores de Paz” en escuelas primarias y secundarias durante el ciclo escolar 2026-2027.

La presidenta honoraria del organismo, Liliana Salinas Valdés, destacó la gran aceptación que ha tenido la estrategia en planteles de nivel medio superior como el Cecyte, Conalep y Cobac, lo que ha motivado a extender el esquema a más planteles educativos en las distintas regiones del estado.

"Vamos a seguir trabajando de una manera muy activa. El programa de Impulsores de Paz está teniendo mucho eco [...] ahorita las secundarias nos lo están demandando muchísimo, las primarias", señaló Liliana Salinas, quien subrayó la importancia de contar con más mediadores certificados en las aulas.

Más de 13 mil personas han recibido capacitación

La presidenta del DIF informó que más de 11 mil estudiantes y cerca de 2 mil docentes han recibido capacitación en resolución pacífica de conflictos, y que 150 maestros cuentan con certificación oficial otorgada por el Poder Judicial de Coahuila.

Agregó que se han instalado 15 centros de mediación escolar donde los mismos alumnos intervienen para resolver desacuerdos con sus compañeros, teniendo acompañamiento técnico.

Destacó que el programa capacita a alumnos, maestros, directivos y padres de familia en herramientas clave como la escucha activa, la comunicación asertiva y técnicas de mediación, evitando que las diferencias escalen a situaciones violentas o instancias legales.