DIF acerca servicios y atención médica a ejido San Ignacio

Por: Christyan Estrada

27 Agosto 2025, 17:28

La presidenta del DIF, Teresita Escalante Contreras, señaló que estas brigadas responden a las principales demandas de los ejidos de Ramos Arizpe

Habitantes del ejido San Ignacio recibieron este miércoles una brigada de servicios organizada por el DIF Municipal, con el objetivo de acercar atención médica, apoyos sociales y actividades recreativas a las familias de la zona rural.

La presidenta honoraria del DIF, Teresita Escalante Contreras, señaló que estas brigadas responden a las principales demandas de los ejidos. “Lo que más nos solicitan es consulta dental, atención médica, donación de ropa, zapatos y medicamentos. También disfrutan mucho de las manualidades y la lotería, así que buscamos traerles salud y un poco de apapacho”, comentó.

Escalante explicó que estas actividades se realizan de manera constante y alcanzan en promedio dos ejidos cada mes, con el propósito de garantizar que ninguna comunidad quede sin acceso a servicios de salud y bienestar.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el programa incluye servicios como nutrición, cortes de cabello, atención al adulto mayor, consultas médicas y salud mental. “Queremos que las familias de San Ignacio se sientan respaldadas y escuchadas, que sepan que el gobierno municipal está cerca de ellas”, expresó.

