Diez años sin Johan Gael: familia mantiene viva la esperanza

A una década de la desaparición de Johan Gael, su familia continúa levantando la voz, aferrándose a la esperanza y exigiendo respuestas. Este 4 de octubre, los padres del menor compartieron una emotiva carta en la que rememoran el dolor de su ausencia, pero también reafirman su compromiso con la búsqueda incansable.

Johan desapareció hace exactamente diez años, durante una visita a un ejido en Galeana, Nuevo León. Desde entonces, la familia ha enfrentado años de incertidumbre, angustia y una lucha constante por encontrarlo. Hoy, con motivo del aniversario, publicaron un mensaje lleno de dolor, pero también de fe.

“Hoy se cumplen 10 años desde que nuestro querido hijo Johan Gael desapareció. Cada día ha sido un reto, pero su familia seguimos firmes en la esperanza de encontrarlo”, escriben sus padres.

A través del mensaje, hacen un llamado a la comunidad para no olvidar a Johan y seguir compartiendo su historia y su fotografía. También piden a cualquier persona con información que se acerque: “La unión hace la fuerza y cada pequeño gesto cuenta”.

En el texto, destacan que cada amanecer representa una nueva oportunidad para continuar con la búsqueda. A pesar del tiempo, insisten en que la esperanza sigue viva y es lo que les da fuerza para no rendirse.

“Aunque la ausencia de mi querido Johan Gael duele cada día, sigo creyendo que algún día lo encontraré”, expresan con determinación.

La carta concluye con un agradecimiento a quienes han acompañado a la familia saltillense que durante estos años les han apoyado y reitera el compromiso de seguir buscando hasta que Johan regrese a casa.

“Nunca perderé la esperanza. ”

Un llamado a la empatía y la acción

El caso de Johan Gael es uno de los cientos que permanecen sin resolver en el estado. Su familia insiste en que no dejarán de alzar la voz hasta obtener respuestas y justicia. A 10 años de su desaparición, piden a la sociedad no olvidarlo, pues mantener viva su memoria también es parte fundamental de la búsqueda.

Para cualquier información que pueda ayudar, se reitera el llamado: el silencio no es opción cuando una familia sigue esperando.