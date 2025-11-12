Dictan sentencia de 50 años a feminicida de Evangelina

Este martes, la Procuradora de las Mujeres de Coahuila, Katy Salinas, informó que la sentencia de 50 años de prisión fue dictada en contra del agresor

Después de más de ocho años de incertidumbre, el feminicida de Evangelina, una mujer de 38 años originaria de Coahuila, fue finalmente condenado a 50 años de prisión. En 2017, Evangelina fue reportada como desaparecida por sus familiares, quienes señalaron a su pareja sentimental, Josefat, como principal sospechoso del crimen.

En ese momento, Josefat huyó a los Estados Unidos, lo que dificultó el avance de la investigación. Sin embargo, en 2023, fue ubicado en el país vecino y deportado a México, donde las autoridades coahuilenses lo entregaron para ser juzgado.

El cadáver de Evangelina fue encontrado en 2018 en un ejido de Puebla, ubicado entre los municipios de General Cepeda y Saltillo, semi enterrado en un terreno alejado. Tras una exhaustiva investigación y la recolección de pruebas, se logró confirmar que Josefat había cometido el feminicidio.

Este martes, la Procuradora de las Mujeres de Coahuila, Katy Salinas, informó que la sentencia de 50 años de prisión fue dictada en contra del agresor, además de una fuerte sanción económica por concepto de reparación del daño a la familia de la víctima.

A pesar de la condena, para muchos, el dolor de la familia de Evangelina sigue siendo insostenible. Organizaciones feministas y activistas locales han celebrado la sentencia, aunque también han señalado la necesidad urgente de fortalecer las políticas de prevención de la violencia de género en el país.

Este caso subraya no solo la importancia de llevar a los culpables ante la justicia, sino también la necesidad de un cambio estructural para evitar más tragedias como la de Evangelina.