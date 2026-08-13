Dictan prisión preventiva a mujer por homicidio de su pareja

Solicitan duplicidad del término constitucional en el caso del homicidio de Jared; su esposa, quien es acusada, seguirá en el penal.

Durante la audiencia celebrada por el caso de la muerte de Jared, ocurrida tras una discusión la noche del pasado sábado, fue formulada la imputación en contra de Azucena “N”, señalada como presunta responsable de haberle quitado la vida a su pareja sentimental.

El proceso corresponde a la causa penal 1500/2026, en la que se le atribuye de manera inicial el delito de homicidio calificado por cometerse con ventaja.

La defensa de Azucena solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el próximo 15 de agosto a las 10:00 horas cuando continúe la audiencia para definir su situación jurídica.

Mientras avanza el procedimiento, la mujer permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva, determinada dentro de este proceso.

La audiencia fue encabezada por la jueza Dorian Sarely Martínez Marente, quien dio seguimiento a las primeras actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

Será en las próximas etapas cuando se analicen los datos de prueba y las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento, a fin de determinar la responsabilidad que pudiera corresponder a Azucena “N”.