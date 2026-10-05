Dictan prisión preventiva a hermanos por ataque en Torreón

A solicitud del Ministerio Público, el juez dictó prisión preventiva justificada contra ambos imputados, quienes permanecerán privados de la libertad

Los hermanos Carlos N y David N fueron vinculados a proceso este domingo 4 de octubre, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en agravio de Neri Edith y tentativa de homicidio calificado contra Ricardo, Gerardo y dos menores de edad, identificados con las iniciales J.A.G. y R.L.S.

La audiencia se celebró en Torreón, bajo la causa penal 1632/2026.

Delitos imputados contemplan agravantes

El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, informó que los delitos que se les imputan contemplan agravantes como ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña, por lo que el proceso judicial continuará conforme a las determinaciones de la autoridad jurisdiccional.

Dictan prisión preventiva y seis meses de investigación

A solicitud del Ministerio Público, el juez dictó prisión preventiva justificada contra ambos imputados, quienes permanecerán privados de la libertad mientras continúa el procedimiento.

Asimismo, se autorizó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el próximo 4 de abril de 2027.

Mery Ayup señaló que, al ser juzgados como mayores de edad, los imputados podrían alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión, en caso de que se determine su responsabilidad penal por los delitos que se les atribuyen.