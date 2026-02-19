Diálogo resuelve conflicto y normaliza recolección de basura

El Ayuntamiento anunció la incorporación de ocho nuevos camiones recolectores en 2026 y otros ocho en 2027, además de implementar mejoras laborales

El servicio de recolección de basura en Saltillo volvió a operar con normalidad este miércoles 18 de febrero, tras un acercamiento entre trabajadores y autoridades municipales. El alcalde Javier Díaz González se reunió personalmente con el personal de Servicios Primarios para escuchar sus inquietudes, enfatizando que los empleados tienen derecho a expresar sus necesidades y que su administración permanecerá abierta al diálogo en beneficio de la ciudadanía.

Después de establecer acuerdos, las rutas de recolección funcionaron con regularidad en ambos turnos, cubriendo las colonias que habían presentado retrasos en el servicio.

Las autoridades destacaron que la jornada se desarrolló sin incidentes y que no se reportaron nuevas quejas, evidenciando que las medidas adoptadas permitieron restablecer la operación de manera efectiva.

Entre los compromisos asumidos, el Ayuntamiento anunció la incorporación de ocho nuevos camiones recolectores en 2026 y otros ocho en 2027, además de implementar mejoras laborales y un programa de revisión constante de las unidades que requieren mantenimiento. Con estas acciones se busca garantizar un servicio eficiente y prevenir conflictos similares mediante la coordinación y el diálogo permanente.