Dialoga Riquelme con empresarios para mejorar zona industrial

El alcalde de Torreón revisó necesidades de movilidad, infraestructura, obra pública y seguridad vial para fortalecer operaciones de empresas y atraer inversión

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo una reunión con integrantes de Empresarios Unidos de la Ciudad Industrial de Torreón, con el propósito de conocer las necesidades del sector y establecer acciones que permitan mejorar las condiciones para la operación de las empresas y la llegada de nuevas inversiones.

Durante el encuentro, Miguel Riquelme escuchó las inquietudes de los empresarios relacionadas con obra pública, movilidad, infraestructura y seguridad vial, aspectos considerados prioritarios para mantener la competitividad de la zona industrial. El edil refrendó su compromiso de mantener una atención permanente y una agenda de trabajo conjunta.

El alcalde destacó que Torreón y Coahuila mantienen condiciones favorables en materia de seguridad, resultado de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, lo que ha contribuido a fortalecer la confianza del sector productivo y el desarrollo económico de la región.

Como parte de la reunión, Riquelme Solís revisó con los empresarios los avances de las obras que se realizan para mejorar la movilidad y la fluidez vehicular, además de acciones de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura vial. Señaló que se continuará trabajando de manera coordinada con el sector para resolver necesidades y fortalecer uno de los principales espacios productivos de Torreón.