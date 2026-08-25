Diagnóstico de Simas Torreón estará listo en un plazo de 45 días

En 45 días, Simas Torreón podría contar con un diagnóstico integral mientras avanzan negociaciones con CFE y Conagua por un adeudo millonario.

En un plazo aproximado de 45 días podría estar listo el diagnóstico integral sobre la situación que actualmente enfrenta el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, quien señaló que también se espera avanzar en las negociaciones con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para establecer convenios de pago por la deuda que mantiene el organismo.

El alcalde explicó que el adeudo con ambas instituciones asciende a poco más de 2 mil millones de pesos y fue heredado por la actual administración de la anterior gestión municipal, encabezada por Román Alberto Cepeda. Señaló que continúan las gestiones para buscar alternativas que permitan hacer frente a este compromiso financiero y, al mismo tiempo, garantizar la operación de Simas.

En cuanto al servicio de agua potable, Riquelme destacó que ya fueron rehabilitados nueve pozos, mientras que otros dos se encuentran en proceso de recuperación, lo que ha permitido mejorar de manera sustancial el abastecimiento en distintos sectores de la ciudad. Como resultado, dijo, actualmente son menos las colonias que requieren el suministro mediante pipas.

Añadió que también se mantiene una revisión de los cárcamos para conocer las condiciones en que se encuentran y determinar las acciones necesarias para garantizar tanto el suministro de agua como el adecuado manejo de las aguas residuales. Actualmente se da mantenimiento a dos pozos y se trabaja en la reposición de algunas bombas para agilizar el desagüe y mejorar la operación del sistema.

Riquelme Solís reiteró que será en aproximadamente 45 días cuando se pueda contar con un diagnóstico más certero sobre las condiciones financieras y operativas de Simas Torreón, así como con mayor claridad respecto a los acuerdos o avances que se logren con la CFE y Conagua para atender el millonario adeudo.