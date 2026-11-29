Advierten especialistas del IMSS Coahuila un mayor riesgo de presentar cáncer de próstata en varones con antecedentes familiares

Los hombres con familiares de primer grado que han padecido cáncer de próstata pueden enfrentar un riesgo hasta 11 veces mayor de desarrollar esta enfermedad, advirtió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila.

Guillermo Rosales Rocha, especialista en urología de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) número 89, explicó que los antecedentes familiares constituyen un factor de riesgo que hace especialmente importante realizar revisiones médicas periódicas.

Durante 2025, el IMSS diagnosticó 33 casos de cáncer de próstata en Coahuila, enfermedad que se encuentra entre los tumores malignos de mayor incidencia en hombres mayores de 60 años.

Uno de los principales riesgos de este padecimiento es que durante sus primeras etapas puede desarrollarse sin provocar molestias, mientras que algunos de sus síntomas pueden confundirse con problemas benignos de la próstata.

Ante esta situación, el especialista recomendó a los hombres acudir a una revisión médica por lo menos una vez al año a partir de los 45 años, particularmente cuando existen antecedentes familiares.

Cáncer de próstata avanzado puede provocar pérdida de movilidad

Rosales Rocha explicó que, cuando la enfermedad alcanza etapas avanzadas, puede provocar dolor en los huesos y alteraciones neurológicas derivadas de la compresión de la médula espinal, incluso ocasionar que el paciente pierda la capacidad de caminar.

Entre las señales de alerta se encuentran la necesidad frecuente de orinar durante el día o la noche, la presencia de sangre en la orina y las molestias durante las relaciones sexuales.

El urólogo destacó que las posibilidades de curación son mayores cuando el tumor se detecta en una etapa en la que permanece limitado a la próstata.

Para su detección, el especialista señaló la importancia de realizar pruebas como la medición del antígeno prostático específico, complementada con la exploración mediante tacto rectal.

También recomendó mantener una alimentación adecuada, realizar actividad física y evitar el consumo de alcohol y tabaco como parte del cuidado de la salud.

El próximo 29 de noviembre se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, una fecha destinada a promover la detección oportuna de esta enfermedad.