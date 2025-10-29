Devoción marca la celebración de San Judas Tadeo en Saltillo

A lo largo del día, el templo permaneció lleno de fieles que participaron en misas, procesiones y momentos de oración, en un ambiente de profunda devoción

La fe volvió a reunir a cientos de creyentes en la capital coahuilense durante la festividad en honor a San Judas Tadeo, una de las celebraciones religiosas más esperadas del año.

Desde la madrugada del martes, el templo ubicado en las calles Maclovio Herrera y La Llave se convirtió en punto de encuentro para quienes acudieron a agradecer milagros y pedir bendiciones al llamado santo de las causas difíciles.

A lo largo del día, el templo permaneció lleno de fieles que participaron en misas, procesiones y momentos de oración, en un ambiente de profunda devoción. Las imágenes del santo, los rezos y los cantos fueron parte de una jornada que combinó espiritualidad y tradición popular.

Afuera del recinto, la fiesta continuó con una verbena repleta de música, antojitos, venta de recuerdos y presentaciones de mariachi y grupos de banda que animaron el festejo.

Los asistentes coincidieron en destacar que la celebración mantiene un espíritu de fe y comunidad, alejado de cualquier estigma o malinterpretación.

Cada 28 de octubre, Saltillo reafirma su devoción hacia San Judas Tadeo, consolidando esta fecha como una manifestación de esperanza y gratitud profundamente arraigada en la identidad religiosa de la ciudad.