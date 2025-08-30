Detienen presunto asaltante en col. Pueblo Insurgente, Saltillo 

Testigos señalan que un joven fue herido con arma blanca en un intento de robo; el agresor huyó del lugar y no fue ubicado de inmediato

Elementos de la Policía Municipal de Saltillo detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de un asalto, ocurrido en la calle 20 de Noviembre de la colonia Pueblo Insurgente.

De acuerdo con versiones de testigos, el individuo habría herido con un arma blanca a un joven durante un intento de robo y posteriormente se dio a la fuga, por lo que en un primer momento no fue localizado.

Sin embargo, vecinos de la zona reportaron que el presunto delincuente ingresó a un domicilio tras brincar varias bardas y se quedó a dormir en el patio de la vivienda, situación que fue notificada a las autoridades.

“Lo vimos correr y después ya no supimos dónde se metió, hasta que nos dimos cuenta que estaba dentro de una casa; por eso avisamos a la policía”, relató una de las vecinas.

Otro habitante señaló que la colonia se ha visto afectada por constantes hechos de inseguridad.

Ya no se puede ni salir tranquilo; siempre hay robos o asaltos. Ojalá ahora sí lo castiguen porque estuvo muy agresivo con el muchacho”, expresó.

Tras el aviso, agentes municipales acudieron al lugar y lograron la captura del sospechoso, quien fue trasladado a las instalaciones correspondientes para determinar su situación legal.

El joven herido fue atendido por paramédicos y se reporta fuera de peligro.