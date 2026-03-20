Detienen en Coahuila a implicada en crimen de familia en Tlaxcala

Betsy “N” será trasladada a Tlaxcala para continuar con el proceso judicial por los delitos de feminicidio y homicidio agravado, tras un operativo coordinado

A más de cuatro meses del asesinato de una mujer y su hijo de 4 años en Tlaxcala, autoridades lograron la detención en Coahuila de una segunda persona señalada por su presunta participación en el caso.

Se trata de Betsy “N”, quien será trasladada a Tlaxcala para continuar con el proceso judicial por los delitos de feminicidio y homicidio agravado, tras un operativo coordinado entre autoridades de ambas entidades.

Los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2025 en el municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, donde las víctimas fueron localizadas sin vida, en un caso que generó fuerte indignación social.

Como parte de las investigaciones, previamente fue capturado Ricardo “N”, identificado como presunto responsable, quien fue detenido en Coahuila tras trabajos de inteligencia, según confirmó la Fiscalía de Tlaxcala el pasado 26 de enero.

Las autoridades señalaron que el avance en el caso fue posible gracias a la coordinación entre ministerios públicos, corporaciones estatales y la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, destacó que este tipo de acciones permiten dar seguimiento a delitos de alto impacto, incluso fuera del estado.

Con la captura de ambos implicados, el caso avanza hacia su judicialización en Tlaxcala, donde se determinará la responsabilidad de los detenidos.