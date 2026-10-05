Detienen dos presuntos responsables de homicidio en Ramos Arizpe

En primeras investigaciones, Fuentes Pérez se habría resistido al robo, por lo que fue atacado con un arma blanca y sufrió una herida en el cuello

Un hombre de 60 años perdió la vida luego de ser atacado con un arma blanca en el exterior de su domicilio, donde también mantenía un negocio de compra y venta de chatarra, en el cruce de las calles Palma y Mezquite, en Ramos Arizpe.

La víctima fue identificada como Alberto Fuentes Pérez, quien se encontraba afuera de su vivienda cuando un hombre llegó a bordo de un Nissan Tsuru de color verde y presuntamente intentó asaltarlo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Fuentes Pérez se habría resistido al robo, por lo que fue atacado con un arma blanca y sufrió una herida en el cuello que lo dejó inconsciente sobre la vía pública.

Vecinos del sector solicitaron ayuda al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 13:40 horas, luego de encontrar al hombre tendido en el suelo. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar, pero tras valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La información obtenida mediante cámaras de vigilancia permitió a las autoridades contar con datos para la búsqueda de los probables responsables.

Como resultado de las investigaciones, la Policía Estatal de Coahuila localizó y detuvo, en los límites de Saltillo con el municipio de General Cepeda, a dos hombres identificados como Juan “N”, de 37 años, y Alexis “N”, de 33 años.

En las labores de búsqueda y localización también participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con las policías municipales de Ramos Arizpe y Saltillo.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.