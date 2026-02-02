Detienen banda de asaltantes que operaban de forma interestatal

La Fiscalía expuso la desarticulación de una banda dedicada al robo con violencia de vehículos y casa habitación, cuyos integrantes cometían delitos en Torreón

La coordinación con autoridades de estados vecinos ha permitido identificar y detener a delincuentes que operaban en territorio de Coahuila y posteriormente huían a otras entidades para evadir a la justicia, afirmó el titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Fernández Montañez.

Desarticulan banda dedicada al robo con violencia

Como ejemplo, expuso la desarticulación de una banda dedicada al robo con violencia de vehículos y casa habitación, cuyos integrantes cometían delitos en Torreón y posteriormente huían a Durango, incluso utilizando disfraces para ocultar su identidad.

“Nosotros teníamos datos de ellos, pero cuando lográbamos tener el reporte, ya esta gente había salido del estado”.

Participación ciudadana en la prevención del delito

Fernández Montañez destacó que un elemento clave de esta estrategia es la confianza de los ciudadanos, quienes participan activamente en la prevención del delito.

“Está en robo en proceso en casa habitación, con sujetos armados, y la gente reporta directo al director de la policía de Torreón… eso no pasa en todos lados”.

Detención en menos de 30 minutos

Indicó que, aunque los delincuentes huyeron en dos vehículos distintos, con el apoyo de las Fuerzas Federales se logró la detención de los sujetos en menos de 30 minutos.

“¿Qué es lo importante de esto?, que son delitos interestatales, y nos permitió hacer una detención, quiere decir que las reuniones y las estrategias están funcionando”.

Coordinación interestatal en materia de seguridad

El fiscal apuntó que la banda, integrada por alrededor de una docena de sujetos, había cometido al menos cuatro atracos en distintos sectores de Torreón, incluyendo carreteras.

Agregó que la coordinación en seguridad no se limita a la región Laguna, ya que se mantienen reuniones y operativos conjuntos con autoridades de Nuevo León y Zacatecas.