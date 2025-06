 Detienen al diputado Antonio Attolini tras salir de concierto

El diputado del Congreso de Coahuila, Antonio Attolini Murra, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Torreón, presuntamente por agredir a otro hombre.

En redes sociales circula un video en donde el diputado local de Morena somete a un hombre en el suelo, después llega la autoridad municipal para separarlos y termina esposando al funcionario.

En el video se puede escuchar que Attolini intenta defenderse y asegura que fue golpeado por el hombre en el rostro y él solo se defendió.

Los hechos se registraron en las primeras horas de este viernes después de que los involucrados salieron del concierto del cantante Miguel Bosé en el Coliseo Centenario de Torreón.

Finalmente, el diputado fue liberado y externó que se dirigiría a la Fiscalía para interponer la denuncia en contra de su agresor.

Esta mañana, Attolini Murra ofreció detalles de cómo ocurrieron los hechos y exigió a las autoridades que no quede impune la persona que escogió la violencia y puso en riesgo a familias laguneras que solo estaban pasando un buen rato.

Al pueblo de Torreón:



El día de ayer a las afueras del Coliseo Centenario y al término del concierto de Miguel Bosé, una persona que no identifico me agredió por la espalda.



“¡Hablaste mal de mí, pendejo!” me dijo antes de propinarme un golpe artero a la cara y sin…