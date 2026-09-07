Detienen a tres por tirar basura y escombro en calles de Saltillo

Las detenciones ocurrieron en la colonia Nueva Imagen; dos casos fueron reportados por ciudadanos y uno fue detectado mediante cámaras del C2

Tres hombres fueron detenidos en hechos distintos tras ser sorprendidos mientras arrojaban basura o escombro en espacios públicos de Saltillo.

Uno de los casos ocurrió en la colonia Mirasierra, donde un ciudadano reportó mediante los grupos de seguridad de WhatsApp que un hombre descargaba escombro desde un camión de volteo en un predio.

Elementos de la Policía Ambiental acudieron al lugar y detuvieron a Tomás “N”, de 64 años.

En otro punto de la ciudad, cámaras del Centro de Control y Comando, C2, detectaron a un hombre mientras tiraba basura en un predio ubicado en el cruce de Periférico Luis Echeverría y J. Mery.

Tras el aviso, policías ambientales llegaron al sitio y detuvieron a Francisco Rafael “N”, de 29 años.

El tercer caso fue reportado también por ciudadanos a través de grupos de WhatsApp en la colonia Nueva Imagen, donde un hombre presuntamente arrojaba basura desde una camioneta en un terreno baldío.

En ese lugar fue detenido José Gregorio “N”, de 60 años.

Los tres fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar las sanciones aplicables.

Jessica Martínez Terrazas, titular de la Policía Ambiental, pidió a la población continuar reportando este tipo de conductas al número 844-414-11-14.

Las detenciones forman parte del programa “Tómala Cochino”, mediante el cual el municipio mantiene vigilancia y sanciones contra quienes arrojan basura o escombro en sitios no permitidos.