Detienen a tres por robos de efectivo tras operativo en Torreón

Los detenidos fueron identificados como Rubén N., de 45 años; José N., de 44, y Nancy N., de 46, quienes fueron asegurados durante la noche

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Un trabajo coordinado de inteligencia y seguimiento permitió al Grupo de Reacción Torreón, en conjunto con monitoristas del Centro de Control y Comando (C2) y las fiscalías Generales de Coahuila y Jalisco, detener a tres personas presuntamente relacionadas con diversos robos de importantes cantidades de efectivo cometidos contra negocios y particulares.

Los relacionan con robo de 600 mil pesos

Los detenidos fueron identificados como Rubén N., de 45 años; José N., de 44, y Nancy N., de 46, quienes fueron asegurados durante la noche del pasado 13 de agosto, a la altura del ejido San Luis.

De acuerdo con las investigaciones, estarían relacionados con un robo ocurrido el año pasado, en el que un cuentahabiente fue despojado de aproximadamente 600 mil pesos.

Videovigilancia permitió detectar su modo de operación

Las labores de inteligencia permitieron detectar mediante el sistema de videovigilancia las placas de un vehículo Toyota con registro de Nuevo León, vinculadas con la investigación.

Posteriormente se estableció que esas mismas placas habrían sido utilizadas en otra unidad para trasladar una motocicleta presuntamente empleada en un robo a mano armada.

El seguimiento de las imágenes permitió identificar el modo de operación, consistente en utilizar una motocicleta para cometer los atracos y posteriormente ocultarla dentro de una camioneta tipo van para dificultar su localización.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar si los detenidos están relacionados con otros hechos delictivos y establecer las responsabilidades legales correspondientes.