Durante el operativo 'Orden y Limpia' realizado el 22 de noviembre en comunidades rurales de Arteaga, fueron detenidas 13 personas.

Tres personas quedaron a disposición del Ministerio Público por hechos relacionados con amenazas, portación de arma blanca y conducción de un vehículo en estado inconveniente, como resultado de un operativo de seguridad realizado en comunidades rurales de Arteaga.

Las detenciones se efectuaron durante el despliegue denominado “Orden y Limpia”, desarrollado el 22 de noviembre entre las 14:00 y las 18:00 horas, con la participación de corporaciones municipales, estatales y federales.

De acuerdo con el reporte del Ayuntamiento de Arteaga, las tres personas fueron turnadas a la autoridad ministerial para que se determine su situación jurídica y las posibles responsabilidades relacionadas con los hechos que motivaron su detención.

Durante la misma intervención, los elementos de seguridad aseguraron un vehículo por su posible relación con un hecho constitutivo de delito, por lo que también quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

El operativo dejó otras diez personas detenidas por diferentes faltas administrativas, quienes fueron presentadas ante el juez calificador, autoridad encargada de atender este tipo de infracciones.

De esta manera, de las 13 detenciones reportadas durante el despliegue, diez correspondieron a procedimientos administrativos y tres fueron remitidas a la Fiscalía General del Estado.

La intervención fue coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila y la Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Arteaga, encabezada por Luis Urbano Udave Flores.

También participaron elementos de la Policía de Acción y Reacción, Policía Estatal y Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de las acciones de vigilancia desarrolladas en el área rural del municipio.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores señaló que el Ayuntamiento mantendrá la colaboración con las corporaciones estatales y federales para desarrollar operativos de prevención y atención de conductas que puedan representar riesgos para la población.

El despliegue forma parte de las acciones de seguridad realizadas tanto en las comunidades rurales como en la cabecera municipal de Arteaga, mediante la intervención conjunta de corporaciones de distintos órdenes de gobierno.

Las tres personas remitidas al Ministerio Público y el vehículo asegurado quedaron sujetos a las investigaciones correspondientes, mientras que los diez detenidos por faltas administrativas fueron puestos a disposición de la autoridad municipal competente.