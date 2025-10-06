Detienen a tres jóvenes por homicidio en la colonia Mirasierra

El principal sospechoso fue identificado como Raymundo “N”, de 18 años, señalado como probable responsable de haber agredido con arma blanca a la víctima

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a tres jóvenes presuntamente relacionados con el homicidio de un hombre de 43 años registrado este sábado en la colonia Mirasierra.

De acuerdo con información oficial, el principal sospechoso fue identificado como Raymundo Alejandro “N”, de 18 años, señalado como probable responsable de haber agredido con arma blanca a la víctima, quien perdió la vida en el lugar.

El arresto se logró mediante un operativo coordinado entre el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, la Policía Municipal Preventiva, el Grupo de Reacción Sureste, la Unidad de la Policía Cibernética y el Centro de Control y Comando (C2). A través del análisis de cámaras de videovigilancia y la colaboración ciudadana, se pudo ubicar y detener a los sospechosos.

Junto con el presunto responsable fueron asegurados Yael Arnoldo “N”, de 20 años, y Edwin Eduardo “N”, de 19, quienes también fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se deslinden responsabilidades.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que mantiene una estrecha colaboración con la Fiscalía General del Estado de Coahuila para continuar con las investigaciones y fortalecer la estrategia de seguridad en la capital.