Los estudiantes fueron sorprendidos presuntamente consumiendo drogas en una cancha deportiva frente al plantel, en Ramos Arizpe

Tres estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 60 fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe después de ser sorprendidos presuntamente consumiendo marihuana en un pasillo de una cancha deportiva ubicada frente al plantel, en la colonia Blanca Esthela.

La intervención ocurrió durante el primer día de funcionamiento de una caseta de vigilancia instalada en el exterior de la institución educativa, como parte de las medidas solicitadas por las autoridades escolares para reforzar la seguridad en sus alrededores.

De acuerdo con la información disponible, fueron los propios estudiantes quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de compañeros que aparentemente consumían sustancias prohibidas en el espacio deportivo.

Tras recibir el reporte, dos patrullas de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar, donde los agentes realizaron una revisión a los tres jóvenes y localizaron entre las pertenencias de uno de ellos una bolsa con presunta marihuana.

Los estudiantes fueron trasladados a las instalaciones de la corporación para quedar a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación conforme a los procedimientos aplicables.

Apenas 48 horas antes de la intervención policial, la directora del CETIS 60, Nivia Vidaña Ávila, había firmado un convenio de colaboración con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila para desarrollar estrategias de diagnóstico, orientación y atención de problemas psicosociales entre los alumnos.

El acuerdo también contempla acciones dirigidas a prevenir el rezago educativo y detectar oportunamente situaciones que puedan afectar el desarrollo académico y personal de los estudiantes.

Como parte de las medidas preventivas, durante los últimos meses se realizaron seis operativos de revisión de mochilas con participación de docentes y padres de familia.

En estas inspecciones fueron localizadas dos bolsas con marihuana, papel para elaborar cigarros, una pipa, trituradores, marcadores, objetos punzocortantes tipo exacto y preservativos.

Además, días antes de la detención de los tres estudiantes, se reportó el aseguramiento de un cuchillo dentro de las acciones de vigilancia escolar.

La instalación de la caseta de seguridad frente al CETIS 60 fue solicitada por la directora Nivia Vidaña Ávila a las autoridades municipales, ante la necesidad de contar con mayor presencia policial en las inmediaciones de la institución.

La petición fue atendida por el jefe de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, Rolando Álvarez Flores, quien gestionó el envío de la unidad de vigilancia para reforzar los recorridos preventivos y facilitar la respuesta ante reportes de situaciones de riesgo.

La detención de los tres alumnos se convirtió en la primera intervención reportada tras la instalación de la caseta, en medio de las acciones emprendidas por la comunidad educativa y las autoridades municipales para atender el consumo de sustancias y fortalecer la seguridad en el entorno escolar.