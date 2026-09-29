Detienen a sujeto tras agredir a un joven con un tubo

Elementos de la policía municipal arrestaron al presunto responsable en calles de la colonia Postal Cerritos tras recibir un reporte.

Un joven de 17 años resultó lesionado después de ser golpeado con un tubo con clavos durante una agresión registrada en calles de la colonia Postal Cerritos.

Los hechos ocurrieron en el cruce de San José y San Bernardo, donde fue localizado Rodrigo Josué, quien presentaba lesiones en los brazos, además de golpes en la cabeza, por lo que se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y detuvieron a Enrique de Jesús Martínez de la Rosa, de 35 años, conocido como “La Empanada”, quien fue señalado por testigos como el responsable de la agresión.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al adolescente y realizaron una valoración para determinar la gravedad de las lesiones. Posteriormente, se estableció que requería continuar con la atención médica, por lo que fue trasladado al Hospital General.

Al momento de su detención, Enrique de Jesús Martínez de la Rosa señaló que el joven habría ingresado a su domicilio y que, al darse cuenta de la situación, tomó el tubo y lo golpeó, argumentando que actuó para defender su propiedad.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal y las responsabilidades que correspondan por las lesiones ocasionadas al adolescente.