Detienen a presunto implicado en muerte de niño en San Pedro

Las autoridades de Coahuila informaron la captura de un individuo presuntamente involucrado en el fallecimiento del pequeño Anuel Cruz de seis años, ocurrido dentro de una escuela primaria del ejido San Miguel, en San Pedro de las Colonias. El trágico suceso, registrado el 22 de octubre, ha generado consternación y enojo entre la comunidad educativa y los pobladores del municipio.

De acuerdo con la información oficial, el accidente se produjo durante una clase de educación física, cuando una parte de la estructura metálica de una techumbre que estaba siendo construida en el plantel se desplomó, golpeando fatalmente al menor.

La Fiscalía General del Estado investiga el caso como homicidio culposo, debido a posibles omisiones en las medidas de seguridad. El detenido, señalaron, estaría ligado a la empresa o personas que realizaban los trabajos, sin ser parte del personal docente.

El Delegado de la Fiscalía en la Región, Laguna Carlos Rangel, detalló que las pruebas periciales y los testimonios recabados respaldan la detención. Por ahora, la escuela se mantiene bajo resguardo para las diligencias correspondientes.

En tanto, la Secretaría de Educación estatal evalúa la reanudación de clases bajo condiciones seguras. Familiares del menor exigen justicia y piden que se castigue a quienes permitieron que una obra sin supervisión adecuada terminara en tragedia.