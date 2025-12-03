Detienen a presunto generador de violencia de Chihuahua

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, detienen a presuntos delincuentes que realizaban acciones violentas en distintos puntos de Chihuahua

En un operativo conjunto, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, destacamentados en Torreón, detuvieron a Roberto “N”, identificado como objetivo prioritario y presunto generador de violencia en al menos cuatro municipios de Chihuahua, tras una agresión armada registrada en la localidad de El Pueblito, en Aldama.

La captura ocurrió este 2 de diciembre, cuando personal federal respondió a un ataque de un grupo delictivo.

En la intervención fueron aseguradas 11 armas largas, dos ametralladoras, dos fusiles Barret, tres vehículos, artefactos explosivos y un dron, además de la detención de otras diez personas vinculadas al mismo grupo.

De acuerdo con autoridades federales, Roberto “N”, también conocido como “02” o “04”, forma parte de la célula “Los Fariseos”, ligada a la organización “Cabrera Sarabia”, afín al Cártel del Pacífico.

Es señalado por su presunta participación en hechos violentos en Aldama, Coyame del Sotol, Manuel Benavides y Ojinaga, además de ser considerado responsable directo de enfrentamientos en esta última ciudad entre facciones criminales.

El detenido cuenta con una orden de extradición en proceso solicitada por Estados Unidos, lo que, según autoridades, convierte su captura en un avance relevante dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Tras la detención, los aseguramientos y las personas capturadas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.