Detienen a mujer por robos a casas desde Saltillo hasta CDMX

En un hecho distinto, autoridades también detuvieron a un hombre por un intento de fraude durante una compraventa realizada a través de redes sociales

Autoridades de Saltillo lograron la detención de una mujer presuntamente vinculada con una serie de robos a casas habitación registrados al norte de la ciudad, luego de un operativo que se extendió hasta la Ciudad de México. A través de trabajos de inteligencia, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con corporaciones estatales y federales, ubicó a Jennifer Brigit “N”, de 33 años y originaria de Colombia, señalada por el presunto robo de dinero en efectivo y joyería en distintos domicilios.

¿Cómo se realizó la investigación por robos a casas habitación?

Las indagatorias fueron realizadas por el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Cibernética y los sistemas C2 y C4, lo que permitió rastrear un vehículo relacionado con los hechos desde el estado de Morelos hasta la capital del país.

Detención en la alcaldía Cuauhtémoc

Con la colaboración de autoridades de la Ciudad de México, Morelos, la Secretaría de Marina y el C5, la sospechosa fue detenida en las inmediaciones del mercado Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc. La Fiscalía General del Estado de Coahuila continúa integrando las carpetas de investigación para deslindar responsabilidades y ubicar a otros posibles implicados.

Policía Cibernética frustra fraude en redes sociales

En otro hecho relevante, la Policía Cibernética de Saltillo evitó un fraude durante una compraventa realizada a través de redes sociales, lo que derivó en la detención de un hombre identificado como Jorge Alberto “N”. El intento de engaño consistía en simular una transferencia bancaria para obtener un dispositivo electrónico, además de enviar mensajes intimidatorios falsos.

Llamado a extremar precauciones en transacciones en línea

Gracias a la rápida intervención de las autoridades y al apoyo del conductor de una plataforma digital, se frustró el delito. La Comisaría reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones en transacciones en línea y a reportar cualquier situación sospechosa de inmediato.