Detienen a menores por portar réplica de arma en Saltillo

Autoridades municipales atendieron un reporte ciudadano y localizaron a cuatro adolescentes sobre el bulevar Venustiano Carranza.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención de cuatro menores de edad, luego de atender un reporte ciudadano en el que se alertaba sobre un joven que presuntamente amenazaba a otra persona con un arma de fuego sobre el bulevar Venustiano Carranza.

De acuerdo con la autoridad municipal, el aviso fue recibido a través de los grupos de seguridad de WhatsApp, donde se señalaba que uno de los integrantes de un grupo de jóvenes portaba lo que parecía ser un arma y apuntaba hacia otro adolescente. Tras la denuncia, personal del Centro de Control y Comando (C2) realizó labores de monitoreo mediante las cámaras urbanas y logró ubicar al probable responsable.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio señalado y realizaron la detención de cuatro personas, quienes resultaron ser menores de edad. Durante la revisión, se confirmó que el objeto que portaba uno de ellos era una réplica de arma de fuego. Los adolescentes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. La Comisaría reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia al 911, al 844-414-1114, al ChatBot 844-893-0909 o mediante los grupos de seguridad de WhatsApp.