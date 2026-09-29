Detienen a menor por amenazar con arma blanca en Parras

Debido a que se trata de un menor de edad, el adolescente fue canalizado ante la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF)

Elementos de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un adolescente de 17 años, luego de que presuntamente amenazara con un arma blanca a habitantes de un domicilio en la colonia Antigua Guayulera.

Intentó escapar ante la presencia policial

Los hechos se registraron durante la madrugada, alrededor de la una de la mañana, sobre la calle Quinta, donde los agentes acudieron tras recibir el reporte de un joven que se encontraba presuntamente agresivo y amenazando a personas del lugar.

Al arribar, los oficiales localizaron al señalado, quien intentó escapar corriendo al percatarse de la presencia policial. Sin embargo, los elementos lograron darle alcance y procedieron con su aseguramiento.

El caso quedó bajo seguimiento de la PRONNIF

Debido a que se trata de un menor de edad, el adolescente fue canalizado ante la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que dará seguimiento al caso y determinará las acciones correspondientes conforme a los protocolos establecidos para adolescentes.

Las autoridades señalaron que este tipo de situaciones son atendidas de acuerdo con los procedimientos legales, independientemente de que la persona involucrada sea menor de edad.