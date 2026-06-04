Detienen a médico acusado de abusar de joven en Piedras Negras

La denuncia fue presentada el 19 de abril y las investigaciones del caso lograron que un juez autorizara una orden de aprehensión en su contra

Un médico acusado presuntamente del delito de violación a una joven de 19 años fue detenido en el municipio de Piedras Negras, Coahuila.

El arresto de Aldo Erubiel 'N', de 28 años de edad, se registró el pasado lunes cuando el profesionista salía de la Cruz Roja, en la colonia Nísperos.

La denuncia fue presentada el 19 de abril, bajo la causa penal 250/2026, y las investigaciones del caso lograron que un juez autorizara una orden de aprehensión en su contra.

Finalmente, el médico fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal cuando cumplimentaron la orden de aprehensión.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde permanecerá mientras se lleva a cabo la audiencia inicial.