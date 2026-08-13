Detienen a más de 11 por tirar desechos en calles de Saltillo

Las sanciones pueden alcanzar hasta 72 horas de arresto y multas de $55,000 pesos, informó el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Saltillo

Más de 11 personas han sido detenidas en Saltillo por tirar basura en lugares no autorizados, con sanciones que pueden alcanzar hasta 72 horas de arresto y multas de $55,000 pesos, informó Emanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Saltillo.

El funcionario señaló que se trata de la cifra de detenidos de la que tiene conocimiento hasta el momento, aunque consideró que podría haber aumentado debido a que diariamente pueden presentarse nuevos casos.

“Creo que hay más de 11 detenidos ya por este tipo de cuestiones. Es lo que yo sé; puede ser que ya hayan aumentado, probablemente, porque son casos que diariamente pueden ir”, explicó.

Olache destacó que los señalamientos ciudadanos han permitido identificar a algunos de los responsables, aunque reconoció que no todos los reportes concluyen con una detención.

Respecto a las sanciones, explicó que el arresto puede extenderse hasta por 72 horas, dependiendo de las características de la falta y del daño ocasionado. La cantidad y el tipo de residuos también son considerados para determinar la sanción.

Olache señaló que no se evalúa de la misma manera el abandono de una bolsa o una cubeta de basura que cantidades mayores de desechos.

En los casos de competencia municipal, indicó que la multa más alta puede alcanzar los 55 mil pesos.

Las consecuencias pueden ser mayores cuando se trata de escombro, debido a que este material es considerado de manejo especial y requiere la intervención de autoridades estatales.

“Hay otras que pueden llegar más altas conjuntamente con el Estado porque son de manejo especial, el escombro, por ejemplo. Ahí ya hacemos la coordinación con la Procuraduría para poder realizar también la atención y la sanción estatal”, señaló.

Olache explicó que en estos casos el municipio coordina la atención con la autoridad estatal para determinar las sanciones correspondientes de acuerdo con el tipo y volumen de los residuos abandonados.