Detienen a “La Turbina” y recuperan dos vehículos robados

El sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público por receptación dolosa, luego de ser identificado en las investigaciones por dos robos de autos

Las investigaciones por dos robos de vehículos registrados al norponiente de Saltillo derivaron en la detención de Brayan Rubén Uballe Colunga, alias “La Turbina”, de 33 años, así como en la recuperación de las dos unidades reportadas.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la detención se llevó a cabo el 13 de octubre en el cruce de las calles Fernando Proal y Pablo L. Sidar, en la colonia Antonio Cárdenas.

De acuerdo con el reporte policial, las indagatorias permitieron identificar al hombre como presunto responsable de los hechos. Tras su detención, fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de receptación dolosa.

Entre los vehículos recuperados se encuentra una Dodge Durango modelo 2014, color negro, con placas FAF-753-D, relacionada con uno de los reportes atendidos por las autoridades.

La segunda unidad corresponde a una Chevrolet Trax modelo 2013, color blanco y sin placas de circulación. Ambos vehículos quedaron resguardados en los patios de Control Vehicular para continuar con los procedimientos correspondientes.

El dictamen médico practicado al detenido reportó resultado positivo al consumo de mariguana. El Ministerio Público dará seguimiento al caso y determinará su situación jurídica conforme avance la investigación.