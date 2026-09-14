Detienen a José Elías Ganem durante operativo en Torreón

La captura ocurrió durante la madrugada y posteriormente, por orden de un juez federal, fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Coahuila

José Elías Ganem, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, fue detenido en su domicilio ubicado en el Residencial Galerías por elementos de la Agencia Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con información asentada en el Registro Nacional de Detenciones.

La captura ocurrió durante la madrugada y posteriormente, por orden de un juez federal, fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Coahuila.

Catean y aseguran una propiedad ubicada en Parras

La detención se da después de que en días recientes se registraran sobrevuelos de drones en las inmediaciones del domicilio del exfuncionario.

De manera simultánea, elementos federales realizaron un cateo en una propiedad de Ganem ubicada en Parras de la Fuente, inmueble que quedó asegurado y bajo sellos alrededor de las 8:30 de la mañana.

Antecedentes: denuncias por presunta corrupción

Desde mediados de 2025, José Elías Ganem fue denunciado penalmente ante la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntos delitos de fraude, robo y peculado.

También fue señalado de presuntamente coordinar una red para el desvío de recursos públicos mediante empresas que habrían sido utilizadas para facturación irregular, particularmente durante su paso por la dirección del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón.

De acuerdo con las denuncias referidas, se habría contratado un esquema de facturación por montos millonarios con empresas señaladas como presuntamente irregulares, bajo el argumento de realizar trabajos de mantenimiento en pozos de agua.

A raíz de estos señalamientos, Ganem dejó la Secretaría del Ayuntamiento en agosto de 2025.

La información sobre estos antecedentes corresponde a denuncias y señalamientos, por lo que deberán ser las autoridades ministeriales y judiciales las que determinen responsabilidades.

FGR mantiene bajo reserva los motivos de la detención

Hasta el momento, la FGR no ha informado públicamente cuáles son los delitos que motivaron la orden de aprehensión contra Ganem, debido a la secrecía de las investigaciones en curso.

Ahora, el exfuncionario se encuentra a disposición de las autoridades judiciales y serán las indagatorias las que determinen su situación jurídica y el alcance de las acusaciones formuladas en su contra.

Tres personas más habrían sido detenidas en relación con el caso de José Elías Ganem, entre ellas su esposa, Marta Rodríguez Romero, además de otras dos personas, de acuerdo con información que ha trascendido en las últimas horas.

Trasladan a los detenidos bajo un fuerte dispositivo

Según los primeros datos, los detenidos son trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad con destino al penal de Almoloya, Estado de México, aunque hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente los delitos que se les imputan ni mayores detalles sobre el operativo.

Marta Rodríguez Romero se desempeñó como titular de Justicia Cívica y todavía a principios de este año ocupaba dicho cargo. Su detención se suma a las acciones emprendidas dentro de la investigación relacionada con José Elías Ganem.

Hasta este momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido información oficial respecto a estas tres nuevas detenciones, por lo que se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre la situación jurídica de los involucrados.