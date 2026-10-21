Detienen a hombre por tirar basura y escombro en Saltillo

Los oficiales se trasladaron al cruce de las calles Imperio Samurai y Pulque, donde confirmaron la situación y procedieron con el arresto de Santiago “N”

Un hombre de 52 años fue detenido por elementos de la Policía Ambiental de Saltillo, luego de ser señalado por arrojar basura y escombro en un sitio no autorizado de la colonia Puerta del Oriente. La intervención ocurrió durante labores de vigilancia, tras recibir un reporte ciudadano sobre la presencia de una persona que presuntamente contaminaba el cauce de un arroyo.

Reporte ciudadano permitió la intervención de la Policía Ambiental

Los oficiales se trasladaron al cruce de las calles Imperio Samurai y Pulque, donde confirmaron la situación y procedieron con el arresto de Santiago “N”.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes para determinar las consecuencias legales por la disposición indebida de residuos en este espacio.

Invitan a denunciar el depósito de residuos en sitios no permitidos

Ante este tipo de conductas, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana llamó a la población a evitar arrojar desechos en arroyos, lotes baldíos y otros lugares no permitidos, debido al impacto que estas prácticas generan en el medio ambiente.

Para denunciar situaciones similares, la ciudadanía puede comunicarse al 844-414-11-14 o reportarlas mediante los grupos de seguridad de WhatsApp.