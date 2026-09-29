Detienen a hombre por presuntos incendios en colonia El Vergel

De manera extraoficial, se informó que al momento de su aseguramiento el hombre presuntamente sacó de entre sus pertenencias dos armas blancas

Una movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal y Bomberos se registró en el sector de la colonia el Vergel, luego de que fueran reportados varios conatos de incendio que generaron preocupación entre habitantes de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre habría sido señalado como presunto responsable de provocar las quemas de manera intencional en distintos puntos del sector, por lo que las autoridades implementaron recorridos para localizarlo.

Autoridades localizan al presunto responsable

Durante las labores de investigación, los elementos lograron ubicar e interceptar al individuo señalado.

De manera extraoficial, se informó que al momento de su aseguramiento el hombre presuntamente sacó de entre sus pertenencias dos armas blancas y comenzó a amenazar a policías y elementos de Bomberos que se encontraban en el lugar.

Los agentes lograron controlar la situación y procedieron con la detención del sospechoso, además de asegurar las armas que presuntamente portaba.

Ministerio Público determinará su situación jurídica

Posteriormente, el hombre fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar si el detenido está relacionado con los diferentes conatos de incendio registrados en el sector de El Vergel.