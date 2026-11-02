Detienen a hombre por presunto homicidio en Praderas de Frontera

La expectativa de la dependencia es completar la integración de la carpeta durante los próximos días y presentar el caso ante el órgano jurisdiccional

Un hombre fue detenido por su probable responsabilidad en la muerte de una persona del sexo masculino, cuyo cuerpo fue localizado en la colonia Praderas, en el municipio de Frontera. La víctima permanece sin identificar y presentaba lesiones presumiblemente producidas con un objeto punzocortante, informó Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Centro de Coahuila.

El funcionario explicó que las autoridades recibieron un reporte sobre una persona que solicitaba auxilio. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar para atender la emergencia, pero al llegar encontraron a un hombre sin vida. Tras las primeras diligencias y la recopilación de información, los agentes lograron detener a otro hombre, quien quedó a disposición de la autoridad ministerial.

Lazo Chapa precisó que la investigación continúa para establecer las circunstancias en que ocurrió el homicidio. Entre las diligencias realizadas se encuentran trabajos periciales y cateos, además de la recopilación de elementos que permitan determinar la participación del detenido en los hechos.

Investigan muerte con lesiones punzocortantes en Frontera

El delegado señaló que, a simple vista, el cuerpo presentaba heridas que aparentemente fueron ocasionadas con un instrumento punzocortante. Sin embargo, aclaró que todavía no se establece oficialmente la causa del fallecimiento, debido a que los especialistas deberán determinarla mediante la necropsia de ley.

La identidad de la víctima tampoco había sido establecida al momento de las declaraciones. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para obtener información sobre el hombre fallecido y reconstruir las circunstancias en que se produjo su muerte.

Fiscalía busca judicializar el caso

El representante regional de la Fiscalía indicó que durante este domingo continuarían integrando la carpeta de investigación. El objetivo es reunir los datos de prueba necesarios para acreditar la probable responsabilidad de la persona detenida y solicitar ante la autoridad judicial el mandamiento correspondiente.

Agregó que las instrucciones del fiscal general del Estado son atender oportunamente este tipo de acontecimientos y avanzar en las investigaciones hasta su conclusión. La expectativa de la dependencia es completar la integración de la carpeta durante los próximos días y presentar el caso ante el órgano jurisdiccional.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha proporcionado la identidad del detenido ni mayores detalles sobre su posible relación con la víctima. Tampoco ha informado sobre el móvil del homicidio, aspectos que permanecen bajo investigación.