Detienen a hombre por encender una fogata en Arteaga

Aunque el fuego se encontraba dentro de una propiedad particular, las condiciones del momento elevaban el riesgo de que pudiera propagarse

Un hombre de 52 años fue detenido luego de que autoridades atendieran un reporte por el encendido de una fogata dentro de un predio ubicado en una zona boscosa del ejido El Tunal, en Arteaga.

El reporte se recibió durante los últimos minutos de la noche del 22 de septiembre y fue atendido por la Brigada de Incendios Forestales que permanece en la subestación de El Tunal, bajo el mando de Protección Civil y Bomberos de la Estación 7.

Solicitan apoyo de Seguridad Pública Municipal

Al llegar al sitio, los elementos intentaron establecer contacto con la persona que se encontraba dentro del predio, pero el acceso permanecía cerrado y la distancia entre el portón y el punto donde estaba dificultó la comunicación. Ante esta situación, se solicitó el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Durante la intervención se registró un intercambio verbal con el hombre, identificado como Roberto N., de 52 años y con domicilio en Nuevo León, por lo que los agentes procedieron a detenerlo y ponerlo a disposición del Juez Calificador.

Viento elevaba el riesgo de propagación del fuego

Protección Civil informó que, aunque el fuego se encontraba dentro de una propiedad particular, las condiciones del momento elevaban el riesgo de que pudiera propagarse, debido principalmente a la presencia de viento y a la ubicación del predio dentro de una zona forestal.

Mantienen restricción de fogatas en áreas boscosas

Las autoridades municipales recordaron que se mantiene vigente la restricción para encender fogatas en áreas boscosas, medida que busca reducir el riesgo de incendios forestales.

El Municipio mantiene además señalización preventiva en distintos puntos de Arteaga y reiteró el llamado a evitar el uso de fuego en zonas forestales, especialmente cuando las condiciones climatológicas puedan favorecer una rápida propagación.