Detienen a hombre por daños a cajero automático en Monclova

El sujeto fue señalado como probable responsable de dañar un cajero de Banco Afirme; activó las alarmas y quedó a disposición del Ministerio Público

Un hombre fue detenido tras presuntamente causar daños a un cajero automático de Banco Afirme, ubicado en la zona Centro de Monclova, en un aparente intento por cometer un robo.

El sujeto activó las alarmas y sus acciones quedaron grabadas por las cámaras de seguridad de la institución de crédito.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro-Desierto, informó que el incidente fue reportado el 3 de octubre, luego de que se alertara a las autoridades sobre una persona que dañaba el equipo bancario.

Tras recibir el reporte, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar para verificar lo ocurrido y encontraron al sospechoso señalado como probable responsable de los daños ocasionados al cajero automático.

¿Cómo ocurrió la detención por daños al cajero?

El hombre fue detenido y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad que inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

La movilización de las corporaciones se originó a partir del reporte recibido sobre los daños al cajero localizado en el sector Centro de Monclova, donde los agentes intervinieron para asegurar al señalado.

Investigan posible intento de robo en banco

Lazo Chapa explicó que el Ministerio Público se encuentra integrando la carpeta de investigación y recabando los datos necesarios para establecer qué ocurrió y determinar las posibles responsabilidades.

La Fiscalía General del Estado mantiene las diligencias para establecer con precisión los daños ocasionados al dispositivo y determinar si existen otros elementos relacionados con el presunto intento de robo.

Detenido será presentado ante un juez

El funcionario señaló que, una vez que concluya la etapa correspondiente, el detenido será presentado ante el órgano jurisdiccional para continuar con el procedimiento legal.

Durante la audiencia de imputación, el Ministerio Público deberá presentar ante el juez los datos de prueba relacionados con los hechos y la conducta que se atribuye al detenido.

Determinarán situación jurídica del detenido

Hasta que exista una resolución judicial, el hombre mantiene la calidad de probable responsable, por lo que corresponderá al juez determinar su situación jurídica conforme a los elementos que sean presentados por la Fiscalía.

La carpeta de investigación continuará en integración antes de que el Ministerio Público presente el caso ante la autoridad judicial, que será la encargada de resolver la situación jurídica del detenido.