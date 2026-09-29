Detienen a hombre investigado por cuatro incendios en Torreón

Horacio N. fue localizado y detenido en la colonia División del Norte. La detención se concretó por los delitos de amenazas y cohecho.

Un hombre de 44 años, identificado como Horacio N., fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), luego de ser relacionado con una investigación por cuatro incendios registrados en distintos puntos de Torreón, entre ellos un terreno y palmeras.

La investigación inició a partir de reportes realizados por ciudadanos a través de redes sociales y números de emergencia, en los que se alertaba sobre la presencia de una persona que presuntamente estaría vinculada con los incendios.

Ante los señalamientos, personal del área de Inteligencia de la DSPM comenzó con labores de seguimiento para tratar de establecer la identidad y los movimientos del sospechoso. Para ello, se apoyaron en cámaras de videovigilancia instaladas tanto en establecimientos comerciales como en domicilios particulares.

Como parte de las indagatorias se identificaron las zonas por las que presuntamente se desplazaba con frecuencia, por lo que se establecieron puntos de vigilancia y patrullajes.

Finalmente, Horacio N. fue localizado y detenido en la colonia División del Norte. De acuerdo con la corporación, la detención se concretó por los delitos de amenazas y cohecho.

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones para establecer su posible responsabilidad en los cuatro incendios.

La DSPM señaló que los reportes ciudadanos y las herramientas de videovigilancia permitieron avanzar en la identificación de la persona investigada.