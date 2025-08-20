Detienen a hombre en Coahuila por estafa, era buscado en Edomex1

Una de las empresas afectadas señaló que el hombre les generó un desfalco superior a los $15,000 pesos, además del daño en la operación de la compañía

Empresarios de la capital coahuilense alzaron la voz tras la detención de un sujeto identificado como Jaciel “N”, originario del Estado de México, quien en poco tiempo habría cometido diversos robos, fraudes y estafas contra compañías locales.

De acuerdo con los reportes, el individuo se filtraba en empresas de seguridad solicitando empleo; sin embargo, apenas permanecía alrededor de una semana antes de aprovechar la confianza para sustraer dinero en efectivo e incluso, en esta ocasión, un vehículo Pointer.

Una de las empresas afectadas señaló que el hombre les generó un desfalco superior a los $15,000 pesos, además del daño en la operación de la compañía.

“Lo contratamos porque parecía una persona seria y con experiencia, pero en cuestión de días desapareció con dinero de la caja. Después nos enteramos que había hecho lo mismo en otros lugares. Es preocupante que alguien así siga libre”, comentó uno de los empresarios afectados.

Otro de los dueños de compañía denunció que, además del robo, el individuo ponía en riesgo la confianza de los clientes.

“Estos casos afectan la imagen de todas las empresas del sector. Nosotros damos trabajo para crecer y de repente llega alguien que solo busca robar. Necesitamos más filtros y apoyo de las autoridades”, mencionó.

El sujeto fue detenido en la colonia República por las denuncias que pesan en su contra; no obstante, los empresarios exigieron a las autoridades que se realicen investigaciones a fondo y que se le finquen responsabilidades para evitar que quede en libertad y continúe delinquiendo en la región.

“No queremos que en unos días lo suelten y vuelva a lo mismo. Si ya tiene denuncias en otros estados, aquí no debería tener cabida. Necesitamos sanciones ejemplares”, agregó otro empresario.

Asimismo, hicieron un llamado a otras compañías a extremar precauciones en caso de que este individuo busque empleo, y a presentar denuncias si han sido víctimas de hechos similares.

Los afectados advirtieron que permitir que un sujeto con antecedentes en otras entidades continúe operando en Coahuila representa un riesgo para el sector empresarial y para la seguridad de la ciudadanía.