Detienen a hombre con cargamento de marihuana en carretera

Será la autoridad federal la que determine el peso exacto de la droga asegurada y establezca la situación jurídica del detenido

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila aseguraron un cargamento de marihuana que, de manera preliminar, tendría un peso aproximado de media tonelada, durante un operativo de vigilancia sobre la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del ejido El Porvenir.

Localizan marihuana en un vehículo de paquetería

El narcótico fue localizado en un vehículo de paquetería, donde los agentes realizaron el aseguramiento como parte de los recorridos de patrullaje que mantienen en esta vía de comunicación.

Un hombre queda a disposición de la FGR

Durante la intervención, los policías detuvieron a un hombre, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargará de las investigaciones correspondientes.

Será la autoridad federal la que determine el peso exacto de la droga asegurada y establezca la situación jurídica del detenido.